Más de 6.500 militares participan en la extinción de incendios durante el verano en España, entre ellos en Salamanca

Más de 6.500 militares y 2.000 medios del Ministerio de Defensa han participado en la extinción de los incendios que han afectado al territorio español durante el verano, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha realizado 48 intervenciones en nueve comunidades autónomas, llegando a atender 14 incendios de forma simultánea.

Los datos han sido facilitados por el Ministerio de Defensa con motivo de la visita de la ministra Margarita Robles a la sede de la UME en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Desde allí, Robles mantuvo una videoconferencia con el personal desplegado en las zonas afectadas.

Durante el mes de agosto, periodo de mayor virulencia de los incendios, la UME actuó en quemas de urgencia y se desplegó para ataques directos al fuego, protección de poblaciones e infraestructuras, entre otras labores. Los días 14, 15 y 16 fueron especialmente críticos debido a la simultaneidad de los fuegos en distintas regiones. En el caso de Salamanca, ha sido en El Payo tras ser una zona de difícil acceso.