La A-62, A-66 y N-630 concentrarán el tráfico en Salamanca durante el puente del 15 de agosto

La operación retorno de Semana Santa provoca retenciones en los accesos y salidas de la ciudad

La provincia de Salamanca se prepara para un importante incremento de la circulación durante el puente del 15 de agosto. La Dirección General de Tráfico (DGT) activará este jueves 14 a las 15:00 horas la Operación Especial, que se mantendrá hasta la medianoche del domingo 17, con especial vigilancia en la A-62, A-66 y N-630, así como en carreteras secundarias con destino a localidades en fiestas.

El aumento de desplazamientos estará motivado por el cambio de quincena de agosto, los viajes hacia zonas de segunda residencia y el traslado a pueblos que celebran sus fiestas patronales. Esto provocará circulación intensa tanto en trayectos de largo recorrido como en los cortos, especialmente durante las noches y madrugadas.

La DGT hace un llamamiento a los conductores para extremar la precaución: evitar el consumo de alcohol y drogas, respetar los límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad y mantener la atención incluso en recorridos cortos y habituales.

Durante estos días, la Guardia Civil intensificará los controles de velocidad, alcoholemia y drogas en puntos estratégicos de la provincia. Las previsiones apuntan a que las horas más conflictivas serán el jueves por la tarde, con retenciones a la salida de Salamanca y en vías de acceso a zonas turísticas, y el domingo entre las 18:00 y las 23:00, coincidiendo con el regreso de miles de viajeros.

El objetivo, recuerda Tráfico, es disfrutar del puente con seguridad y evitar incidentes en carretera.