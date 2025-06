El 75% del territorio de Salamanca entra en desierto demográfico, solo hay 10 habitantes por kilómetro cuadrado

El grupo socialista de la Diputación de Salamanca ha denunciado la mala situación en la que se encuentra Salamanca tras conocer los últimos datos de despoblación. Según Fernando Rubio, la situación es “insostenible” ya que “hemos superado la barrera del desierto poblacional, con menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado en el 75 por ciento del territorio de la provincia con datos nuevos y nunca vistos en España”.

Para Rubio, cuyo grupo llevará una moción al próximo pleno y por tercera vez para pedir una estrategia de despoblación, el equipo de Gobierno “saca pecho de lo que no da resultado y no conduce a ningún lugar”. Con estos datos Salamanca es la que tiene las peores cifras de despoblación. Además, hay otros datos preocupantes, como el saldo vegetativo, que se sitúa en un 236 por ciento más de defunciones que de nacimientos. Las cifras ofrecidas por el PSOE en una rueda de prensa indica que Salamanca registró en el primer cuatrimestre de 2025 1.325 defunciones frente a 565 nacimientos.

Por otra parte, el saldo migratorio no es mejor ya que “Salamanca no genera ningún atractivo para venir ni para quedarse” y aclara que “no me refiero solo a inmigrantes, sino a cualquiera que quiera asentarse en la provincia”. Concluye que “estamos en el mundo al revés y la Diputación va como pollo sin cabeza”

Ante esta situación insisten en la importancia de crear una estrategia de despoblación que implique administraciones, empresas y agentes sociales “como se está llevando a cabo con éxito en otras provincias”. Además, “vamos a ir más allá pidiendo que se impulse una línea de inversiones para los municipios más vulnerables, los que desde el año 2000 hayan sufrido más pérdida de población”.

Además de esta, el PSOE presentará otras dos mociones. Una de ellas, presentada por la diputada Sara Sánchez, exige que se paguen los atrasos a los trabajadores del SPEIS. Y es que a los bomberos de la Diputación se les debe “desde octubre de 2022 los festivos y las horas extra realizadas”. “Es lamentable, entendemos que no haya suficiente dotación, aunque han tenido tres años para convocar plazas, pero eso no tiene nada que ver con pagar lo que legalmente les corresponde”.

Mario Cavero ha sido el encargado de presentar la tercera moción que irá al plano. Una en la que piden que se cree la Mesa de Diálogo Social, alegando que “somos la única provincia de Castilla y León que no la tiene instaurada”. Es fundamental convocarla y facilitar el diálogo social para poder trabajar juntos y aunar fuerzas.