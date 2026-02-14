El 8,4 por ciento del territorio de Salamanca tiene peligro alto de incendios forestales

De los 1,2 millones de hectáreas que tiene la provincia de Salamanca, 103.993 tienen un índice de peligro alto de incendios forestales. Esto supone el 8,42 por ciento de la superficie de la provincia, según recoge la Junta de Castilla y León en su Plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales para el año 2026 que acaba de ser aprobado.

Las áreas con mayor índice de peligro alto se concentran sobre todo en la comarca de Vitigudino, aunque también hay zonas en la de Ciudad Rodrigo y en la Sierra de Francia. La localidad que más superficie tiene dentro de esta clasificación es Villarino de Los Aires, con 9.906 ha., seguido de Olmedo de Camaces con 8.640 ha. e Hinojosa de Duero con 7.567 ha. En cuanto a Bienes de Interés Cultural que están clasificados como de vulnerabilidad alta al estar en una de estas zonas en Salamanca solo se encuentra la zona arqueológica de Siega Verde, situada en el término municipal de Villar de Argañan. El resto de BIC de la provincia están clasificados sólo como vulnerables.

Mapa de áreas de peligro de incendios forestales

En la radiografía que hace el plan sobre las causas de incendios y situación de cada una de las nueve provincias de Castilla y León, se determina que la provincia charra es la tercera de la comunidad que ha registrado más siniestros en el último decenio, tan solo superada por León y Zamora. Dentro de la provincia, la localidad donde con más frecuencia se han registrado incendios en Salamanca es Candelario, con un total de tres registrados.

Incendio en Candelario| FOTO: BRIF PINOFRANQUEADO

Uno de los motivos que hacen que un incendio forestal pueda controlarse a tiempo o no, es la accesibilidad al punto donde está el fuego. En Salamanca hay varias zonas catalogadas de riesgo alto por la dificultad en la accesibilidad. La mayor extensión está en la Sierra de Las Quilamas, en el municipio de La Bastida y San Miguel Valero, tradicionalmente una zona aislada y con baja densidad de red viaria, según detalla el plan.

Las zonas altas de las áreas de montaña de la Sierra de Francia y de la Sierra de Béjar son otros territorios de cierta extensión donde existe un riesgo elevado por baja accesibilidad. Los términos municipales donde se encuentran estas áreas son los de La Alberca, Sotoserrano, Candelario, y en menor medida Agallas y Serradilla del Llano.

Otras zonas donde se observa un mayor riesgo son algunas de las situadas a lo largo de las márgenes de los ríos Águeda -en las localidades de San Felices de los Gallegos y Ahigal de los Aceiteros- y Huebra -en Hinojosa de Duero y Saucelle-, donde la inexistencia de puentes o infraestructura vial a lo largo de la margen del respectivo río hace de estas áreas poco accesibles. Por último, se observa como la mitad oeste de la comarca de Guijuelo y la mitad este de la de Vitigudino tienen mucha superficie con menor accesibilidad que la mayor parte del resto de territorio provincial, aunque se trata de un riesgo bajo o muy bajo.

Incendio forestal en El Payo, ICAL José Vicente (12).jpg

Solo 44 incendios en diez años han sido GIF (Grandes Incendios Forestales) en Castilla y León

Según el Plan elaborado por la Junta, los incendios sufridos en Castilla y León en el decenio 2015-2024, han afectado a una superficie forestal total de 195.582 ha. De las cuales 65.294 ha fueron arboladas, 32.972 ha fueron pastos y 97.148 ha de matorral. De los 14.569 incendios, 44 están catalogados como Grandes Incendios Forestales (GIF mayores de 500 ha). Estos 44 incendios no suponen ni el 1% del total de siniestros, pero si han sido los responsables del 65% de la superficie forestal afectada en el periodo.

En cuanto a mayor número de incendios destacan los meses de agosto, julio y marzo, después septiembre, abril y febrero. Si bien en relación con la superficie forestal quemada julio y agosto son los de mayor afectación, junto con junio y septiembre, aunque con menor superficie forestal afectada por incendios forestales.

Otro dato curioso que refleja el plan es que en los últimos diez años un 80 por ciento de los incendios han sido por causa del hombre, con una intencionalidad del 57 por ciento seguido de negligencias con un 17 por ciento y el resto han sido causas accidentales. Las causas naturales han sido solamente un 8 por ciento del total de los fuegos registrados. León y Zamora son las provincias en las que el 70 por ciento de los fuegos son intencionadas, seguidas de Palencia. El resto, entre la que se incluye Salamanca, están por debajo de la mitad.

Como dato curioso, de los incendios provocados por motores y máquinas, Salamanca es la que más ha registrado cuyo origen es la maquinaria agrícola, siendo Ciudad Rodrigo la comarca más afectada.

Causas incendios forestales

Así es el operativo que tendrá Salamanca en 2026

El operativo contra incendios diseñado por la Junta en Salamanca es muy similar al del año pasado. El plan de la Junta recoge todos los medios propios y conveniados con los que contará la provincia para la campaña de este 2026. El operativo de prevención y extinción de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL) se organiza desde 9 Centros Provinciales de Mando (CPM) coordinados por el Centro Autonómico de Mando (CAM). En Salamanca, el CPM está ubicado en la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca.

Además, durante las emergencias, se constituye un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el lugar del incendio, en el que, en primera instancia, un agente medioambiental asume la coordinación de la intervención. En caso necesario, esta función puede ser asumida por un técnico, quien dirige la extinción del incendio y coordina la actuación de todos los medios desplegados. Para llevar a cabo esta coordinación, se aplica el Sistema de Manejo de Emergencias por Incendios Forestales (SMEIF), que permite organizar de manera óptima los recursos humanos y materiales disponibles, garantizando una gestión eficaz y segura de la emergencia. Así mismo, cuando un incendio adquiere un Índice de Gravedad Potencial (IGR 2) se constituye el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), como centro directivo superior en la toma de decisiones a nivel provincial.

Así, la provincia contará con 16 autobombas, conocidas como charly, y tres pick up con capacidad de 300 litros de agua cada una. Estarán ubicadas en Guadramiro, Ciudad Rodrigo, Robleda, Serradilla del Arroyo, El Maíllo, Herguijuela de la Sierra, Miranda del Castañar, Lagunilla, candelario, Salamanca y Villares de la Reina. Además, contarán con 29 autobombas conveniadas con otras instituciones.

En cuanto a las denominadas UBA, Unidades de brigada y Autobomba, Salamanca contará con una ubicada en La Fuente de san Esteban y serán 11 las cuadrillas terrestres o romeo con operatividad entre seis y diez meses al año. Cada una con una cuadrilla de 7 personas en Época de Peligro Alto (EPA) Los retenes de maquinaria estarán en bases de El Maíllo y el bodón, y además habrá maquinaria de refuerzo en EPA en ambos.

En cuanto a los medios aéreos, está previsto que haya tres helicópteros en las bases helitransportadas de El Bodón, El Maíllo y Guadramiro. Estarán operativos desde el 1 de junio al 12 de octubre los dos de El Maíllo y Guadramiro, mientras que se incorporarán al servicio el 13 de junio el helicóptero de El Bodón. Además, en la base de El Maíllo habrá una avioneta desde el 12 de junio al igual que en las campañas anteriores. En todas las bases habrá cuadrillas helitransportadas, cada una de ellas estará formada por cinco profesionales, teniendo un total de entre 16 y 24 bomberos forestales en cada base.

En Salamanca también estarán los anfibios del Ministerio de Transición Ecológica, normalmente dos hidroaviones del Ejército del Aire llevados por los denominados ‘Corsarios’.

Por último, los puestos de vigilancia serán 13 en Salamanca a los que suman 23 cámaras de videovigilancia

Centro de Mando contra incendios de Salamanca en la delegación de la JCyL (4)

Pero ¿qué es el Plan anual para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales?

Es un documento base para la gestión durante todo el 2026 en materia de incendios forestales que analiza todas las perspectivas: la prevención, la vigilancia y la extinción. Un análisis exhaustivo del territorio, de las causas de los incendios en los últimos, un estudio de la evolución de los fuegos y también un detallado informe de los medios con los que cuenta la Junta para hacer frente a los incendios forestales, un tema que preocupa tras varios años con graves sucesos.