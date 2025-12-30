86 trabajadores de incendios forestales de Salamanca se convierten en fijos para reforzar el operativo durante todo el año

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha modificado las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para así reforzar el operativo antiincendios de la región y prevenir los mismos todos los días del año, con labores que se llegarán a realizar en invierno para así conseguir que, en el caso de haber un incendio en algún punto de Castilla y León, se facilite la extinción del mismo con prevención.

En total serán 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo que pasarán a ser fijos, ampliando la prestación del servicio los doce meses del año. Entre los trabajos se encuentran el de oficial de montes–conductor maquinista de autobomba con 217 puestos, peón de montes y extinción con otros 217 puestos) y vigilante de incendios con 403 puestos.

De este modo se busca la estabilización laboral para cientos de personas en la comunidad, un total de 86 en Salamanca, además de mejorar la planificación de la campaña de cara al verano y la profesionalización de los diferentes puestos de trabajo. Todos ellos serán contratados a partir del 1 de enero de 2026.

Además, cabe destacar que esta medida afecta a todo el personal exceptuando a los oficiales del centro del mando, que ya entraban dentro del acuerdo anual, pero además se crearán otros 28 nuevos puestos, tres por cada una de las provincias y uno a nivel autonómico.

El coste para la comunidad, o inversión, según como se quiera ver, será de 14,1 millones de euros, aplicando además la subida salarial de cara a 2026. El incremento del número de la plantilla será del 130 por ciento, un total de 1.050 efectivos.