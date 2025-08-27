Abiertas las solicitudes para las ayudas de la Junta a los municipios afectados por los incendios

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha abierto el plazo para que los municipios cuyas infraestructuras públicas hayan sufrido daños por los recientes incendios soliciten las ayudas económicas disponibles. El objetivo es acelerar la reposición y renovación de bienes y equipamientos públicos esenciales.

Las subvenciones están destinadas a la reparación de edificios municipales, alumbrado, parques, jardines y vehículos, entre otros. La Consejería ha enviado cartas a todos los ayuntamientos y pedanías afectadas y seguirá ampliando la lista a medida que se actualicen los datos en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Para solicitar las ayudas, los consistorios deben enviar un correo electrónico a la Dirección de Administración Local (area.dal.presidencia@jcyl.es) detallando los daños y una estimación de los costes. La Junta se pondrá en contacto con cada ayuntamiento para concretar la ayuda de forma ágil y eficaz.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha reiterado el compromiso del Gobierno autonómico de apoyar a las zonas afectadas, garantizando una respuesta "rápida, cercana y orientada a la reconstrucción del entorno y al bienestar de los vecinos".

La solicitud está disponible en este enlace