Abierto el plazo para que los ayuntamientos pidan las ayudas para adquirir o tramitar suelo industrial

Los ayuntamientos salmantinos que busquen desarrollar suelo industrial o adquirir terrenos para ese fin pueden solicitar ya las ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León. Tras las publicación de la orden aprobada en el último consejo de Gobierno, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, es decir, todos los de la provincia salmantina a excepción de la capital, podrán pedir las subvenciones convocadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) para financiar la adquisición de suelo y los gastos necesarios para su transformación en áreas industriales en el ámbito territorial de la Comunidad, según informa Europa Press.

Las ayudas, de carácter no reembolsable, consistirán en subvenciones a fondo perdido de hasta el 50 por ciento del presupuesto subvencionable aprobado, porcentaje que se fijará en función de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.

El objeto de la línea es apoyar la compra de suelo y afrontar los gastos necesarios para su transformación en áreas industriales con el fin de mejorar la oferta de suelo para la implantación de empresas y reforzar la actividad económica y el empleo en el medio rural de la Comunidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses y comenzará a contar a partir de mañana. La convocatoria prevé la posibilidad de realizar anticipos de hasta el 50 por ciento de la subvención concedida, que tendrán la consideración de pagos a justificar.