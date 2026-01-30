Abren las compuertas de la presa de Santa Teresa y del embalse de Águeda ante el incremento del caudal

Desde este jueves, las compuertas de la Presa de Santa Teresa se encuentran abiertas para regular el flujo de agua, al igual que las del embalse de Águeda, con el objetivo de mantener controlada la situación en la región.

Actualmente, las autoridades mantienen alerta amarilla en Saucelle, tanto en el Duero como en el Huebra, y alerta roja en el río Huebra a su paso por Puente Resbala, ante el riesgo de crecidas.

Situación ríos de la provincia de Salamanca a 30/01/2026 | CHD

Las condiciones adversas también han afectado la CM-512, cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 3.7, entre Galisancho y Fresno Alhandiga, debido a inundaciones.

Cabe recordar que la situación mereorológica, con las intensas lluvias que se han sumado al deshielo, han puesto en jaque en la tarde de este jueves a numerosos pueblos de Salamanca, donde arroyos y ríos se han desbordado o les mantienen en alerta por la subida de nivel.