Acción CyL denuncia la falta de prevención ante los incendios que asolan Salamanca

Acción CyL (antes Jóvenes CyL) ha expresado su preocupación por la situación crítica que vive Salamanca ante los incendios que afectan a varias zonas rurales de la provincia. En los últimos días, focos activos han obligado a desalojar a vecinos, amenazado viviendas y dañado explotaciones agrícolas y ganaderas. La organización advierte de que estas tragedias, que cada año se repiten en Castilla y León, tienen su origen en la falta de prevención y en un modelo de gestión forestal insuficiente.

Desde el colectivo se hacen eco de las denuncias de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (Atifcyl), que señalan la precariedad laboral, los contratos temporales y la externalización como causas que debilitan el operativo. Acción CyL reclama un plan integral para Salamanca y el resto de la comunidad, con limpieza y mantenimiento de montes durante todo el año, ampliación y estabilidad de la plantilla de bomberos forestales, inversión en tecnología de detección temprana y mejor coordinación entre administraciones.

“La verdadera irresponsabilidad —afirman— no es gastar en prevención, sino asumir cada verano el coste humano, ambiental y económico de una provincia que vuelve a arder por falta de voluntad política.”