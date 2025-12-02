Activada la alerta por nieve en el sur de la provincia de Salamanca

La AEMET ha activado el nivel amarillo de riesgo por nevadas en el sur de la provincia de Salamanca a partir de las 18:00 horas. Por este motivo, Protección Civil ha declarado la fase de alerta en los puntos del Sistema Central de la provincia charra al esperarse que nieve por encima de los 1.000 metros con acumulaciones cercanas a los 5 centímetros.

Aunque en un primer momento se ha activado la fase de alerta hasta la 1:00 horas de la madrugada del miércoles, la AEMET ha incrementado ese aviso amarillo dos horas más, es decir, hasta las 3:00 horas.

Este aviso amarillo, que se establece con una probabilidad entre el 40 y el 70 por ciento, se sitúa en cotas superiores a los 1.000 metros.

Como suele ser habitual en cuanto las heladas llegan a la provincia, el acceso a la segunda plataforma del Travieso está cortada al tráfico, no así, cabe aclarar, la subida hasta la primera y, mucho menos, el acceso a la localidad de Candelario, algo que se suele confundir cuando se emite el estado de la DSA-191.