Activado el aviso amarillo por nevadas en Salamanca

La alerta comienza a partir de las 16:00 horas y se mantendrá vigente hasta las 23:59

Nieve carretera. Foto de archivo

La AEMET ha decretado, en la mañana de este sábado, la alerta amarilla por nevadas en la provincia de Salamanca.

El aviso comenzará a ser efectivo a partir de las 16:00 horas, y se prevé que se mantenga activo hasta las 23:59 horas.

La agencia refiere, además, que se podrán alcanzar espesores de hasta 2 cm en cualquier cota.

Cabe recordar que también esta misma mañana se ha activado un dispositivo de embolsamiento de camiones y vehículos articulados en la autovía A-50, que une Ávila con Salamanca, debido a la alerta. La medida se ha puesto en marcha como prevención ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el riesgo que supone la circulación de vehículos pesados en episodios de nevadas.

Desde la Guardia Civil refieren varios consejos para evitar incidentes ante la posible complicación del tiempo: previo al viaje, valorar si es imprescindible desplazarse; si puede posponerse, mejor.Revisar el vehículo: frenos, luces, limpiaparabrisas, nivel de anticongelante y estado de la batería.Llevar cadenas o neumáticos de invierno y asegurarse de saber colocarlos. Depósito lleno y kit de emergencia: manta, ropa de abrigo, agua, comida, linterna, cargador del móvil.

Durante la conducción, se debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, evitar maniobras bruscas como acelerones, frenazos o giros rápidos.

Usar marchas largas para mejorar la tracción y, en pendientes, subeir despacio y bajar con el freno motor.

Encender las luces de cruce para ser más visible y atención a las placas de hielo, sobre todo en sombras, puentes y zonas altas.

En el caso de que la nieve se intensifique, colocar cadenas cuando sea obligatorio o si se pierde tracción, seguir las indicaciones de tráfico y servicios de emergencia.

Y, en el caso de quedarse detenido, permanecer dentro del vehículo, señalizar la posición y conservar el calor.

