Activado el aviso amarillo por nevadas en Salamanca

La AEMET ha decretado, en la mañana de este sábado, la alerta amarilla por nevadas en la provincia de Salamanca.

El aviso comenzará a ser efectivo a partir de las 16:00 horas, y se prevé que se mantenga activo hasta las 23:59 horas.

La agencia refiere, además, que se podrán alcanzar espesores de hasta 2 cm en cualquier cota.

Cabe recordar que también esta misma mañana se ha activado un dispositivo de embolsamiento de camiones y vehículos articulados en la autovía A-50, que une Ávila con Salamanca, debido a la alerta. La medida se ha puesto en marcha como prevención ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el riesgo que supone la circulación de vehículos pesados en episodios de nevadas.

Desde la Guardia Civil refieren varios consejos para evitar incidentes ante la posible complicación del tiempo: previo al viaje, valorar si es imprescindible desplazarse; si puede posponerse, mejor.Revisar el vehículo: frenos, luces, limpiaparabrisas, nivel de anticongelante y estado de la batería.Llevar cadenas o neumáticos de invierno y asegurarse de saber colocarlos. Depósito lleno y kit de emergencia: manta, ropa de abrigo, agua, comida, linterna, cargador del móvil.

Durante la conducción, se debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, evitar maniobras bruscas como acelerones, frenazos o giros rápidos.

Usar marchas largas para mejorar la tracción y, en pendientes, subeir despacio y bajar con el freno motor.

Encender las luces de cruce para ser más visible y atención a las placas de hielo, sobre todo en sombras, puentes y zonas altas.

En el caso de que la nieve se intensifique, colocar cadenas cuando sea obligatorio o si se pierde tracción, seguir las indicaciones de tráfico y servicios de emergencia.

Y, en el caso de quedarse detenido, permanecer dentro del vehículo, señalizar la posición y conservar el calor.