Activado el embolsamiento de camiones en la A-50 por nivel amarillo de nieve en Salamanca

La provincia de Salamanca ha activado un dispositivo de embolsamiento de camiones y vehículos articulados en la autovía A-50, que une Ávila con Salamanca, debido a la activación del nivel amarillo por nieve. La medida se ha puesto en marcha como prevención ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el riesgo que supone la circulación de vehículos pesados en episodios de nevadas.

El embolsamiento se está realizando en dos puntos concretos de la vía: en el punto kilométrico 86, dentro del término municipal de Machacón, y en el punto kilométrico 59, a la altura de Peñaranda de Bracamonte. En estos tramos, los camiones y vehículos articulados están siendo retenidos de forma temporal para evitar incidencias que puedan afectar a la fluidez del tráfico y a la seguridad vial.

Las autoridades han señalado que la duración de la incidencia es, por el momento, desconocida, ya que dependerá de la evolución del temporal y del estado de la calzada. Mientras tanto, se recomienda a los conductores extremar la precaución, informarse del estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento y respetar las indicaciones de los agentes de tráfico y de los paneles informativos.