Activado el nivel 1 del Plan Inuncyl por riesgo de inundaciones en Salamanca

Debido a las lluvias de los últimos días y las previstas también para este sábado, el alerta amarilla, se ha activado el nivel 1 del Plan Inuncyl por riesgo de inundaciones en toda la provincia de Salamanca.

Tal y como explican los Bomberos de Salamanca a SALAMANCA24HORAS.COM, han sido alertados de tal activación pero, por el momento, no han tenido que desplazarse. "Es para estar prevenidos, prevención de lo que pueda ocurrir", dicen.

Este plan afecta a toda la provincia, no solo a la capital, por lo que todos los cuerpos de Bomberos están el alerta. Tanto el parque de Béjar como el de Alba confirman a este medio que también han sido avisados, pero que aún no han hecho "nada especial". "Solo hemos sido avisados de riegos", aseguran que por ahora todo sigue tranquilo.

En el caso de los Bomberos de Ledesma, detallan que tienen listas las embarcaciones y equpios de rescate en agua ante tal riesgo de inundaciones.