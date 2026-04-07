Los afectados por el incendio de un camión en la gasolinera de Valdecarpinteros y la fuga de gas en Fuentes de Béjar podrán optar a ayudas del Gobierno

Así ha sido la intervención de la UME para sellar la fuga de gas natural licuado en una fábrica de Fuentes de Béjar

El Gobierno ha declarado a distintas zonas de España como afectadas por una emergencia de protección civil tras los episodios registrados entre los meses de febrero y marzo, una medida que incluye a dos puntos de la provincia de Salamanca con motivo de los sucesos relevantes de los que han sido escenario durante el citado periodo.

En concreto, el acuerdo aprobado este martes por el Consejo de Ministros recoge dos incidentes en territorio salmantino que han contribuido a su inclusión en el listado estatal. El primero de ellos tuvo lugar el 3 de marzo en Valdecarpinteros, cuando ardió un camión que se encontraba en la gasolinera del municipio. El accidente ha quedado registrado y relacionado con el transporte de mercancías peligrosas. Posteriormente, el segundo ocurrió el 24 de marzo en Fuentes de Béjar, donde se produjo una fuga de gas natural en una instalación industrial considerada de riesgo.

Ambos episodios obligaron a activar los correspondientes protocolos de emergencia, movilizando recursos de protección civil para garantizar la seguridad de la población y minimizar posibles daños.

La inclusión de Salamanca en esta declaración permitirá a los afectados acceder a una batería de ayudas impulsadas por el Gobierno. Estas contemplan compensaciones por daños personales, en viviendas y enseres, así como en actividades económicas. También podrán beneficiarse administraciones locales que necesiten reparar infraestructuras dañadas.

Además, el Ejecutivo estudia aplicar medidas complementarias como beneficios fiscales, ayudas laborales y subvenciones específicas para sectores como la agricultura o la ganadería, en función del impacto de cada incidente.