Los afectados por las inundaciones podrán acceder al programa extraordinario de ayudas de la Junta

Los afectados por las riadas en Salamanca podrán acceder a nuevas ayudas extraordinarias aprobadas por la Junta de Castilla y León. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves a un conjunto de actuaciones extraordinarias destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones de este mes.

Unas ayudas que se articulan debido a las afecciones de especial intensidad que sufrieron los municipios de Castilla y León debido a las sucesivas borrascas de alto impacto que atravesaron la Península Ibérica provocaron nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, generando un aumento significativo del caudal de numerosos ríos y el desbordamiento de sus cauces. Estas circunstancias obligaron a activar las distintas situaciones operativas del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCyL).

Los ejes de actuación de estas ayudas servirán para la reparación de daños en sedes y edificios municipales, así como en la maquinaria destinada a servicios municipales; reparación de daños en viviendas; reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos; reposición de contenedores e infraestructuras necesarias para la gestión de residuos domésticos; retirada de escombros, troncos y demás materiales; actuaciones en materia del ciclo del agua: abastecimiento, depuración y saneamiento; ayudas a autónomos y pymes para facilitar la reanudación de su actividad; ayudas a ayuntamientos para la contratación de personal, ayudas a empresas y trabajadores afectados por ERTEs y ayudas dirigidas a la promoción del sector comercial en municipios afectados.

De conformidad con la normativa vigente, los expedientes vinculados a la recuperación de las zonas afectadas se tramitarán por el procedimiento de urgencia previsto en la legislación administrativa común y, dada la naturaleza catastrófica de los hechos, los contratos derivados se gestionarán por el procedimiento de emergencia. Las ayudas tendrán carácter subsidiario respecto de las que procedan en materia de seguros y de las que puedan corresponder por disposiciones de la Administración General del Estado.

Con este Acuerdo, la Junta de Castilla y León establece un marco de actuación inmediata y coordinada para favorecer la recuperación progresiva de la normalidad en los municipios afectados.