Los agentes medioambientales, ingenieros superiores de montes y técnicos forestales verán un incremento de hasta 2.660 euros

Bomberos forestales de la Junta de Castilla y León actuando en un incendio

El Ejecutivo autonómico de Castilla y León ha avanzado significativamente en su compromiso por dignificar y reconocer el trabajo del personal encargado de la protección del medio natural. Este miércoles se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad el Acuerdo de la Junta y la Orden de la Consejería de la Presidencia que regulan los complementos específicos para el personal funcionario con funciones en incendios forestales.

Esta medida es un importante avance retributivo que da cumplimiento al Decreto-Ley 1/2025, aprobado el pasado 23 de octubre, que reconoce oficialmente la figura del bombero forestal en la Comunidad, conforme a la Ley Básica de Bomberos Forestales de 2024.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó que el nuevo complemento específico es un "gesto de justicia" hacia un colectivo que desarrolla una labor esencial, a menudo en condiciones difíciles y de alto riesgo.

La creación de este complemento específico está directamente vinculada a la especialización y al riesgo que afrontan estos profesionales. La medida afecta a más de 1.100 puestos de trabajo de personal funcionario de tres Cuerpos:

Cuerpo de Ingenieros Superiores de Montes

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales

Cuerpo de Agentes Medioambientales (y la Escala a extinguir)

El coste de esta mejora para el personal funcionario es de alrededor de 2 millones de euros, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social.

Cuerpo / Escala de Funcionarios

Incremento Anual (14 mensualidades)

Ingenieros Superiores de Montes

2.660 euros

Ingenieros Técnicos Forestales

2.660 euros

Agentes Medioambientales

1.050 euros

La misma previsión se ha ofrecido al personal laboral que interviene en incendios forestales, afectando a más de 1.100 puestos de trabajo adicionales, incluyendo Operadores del Centro de Mando, Oficiales de Montes-Conductores de Autobomba, Vigilantes de incendios y Peones de Montes y Extinción.

Grupo de Personal Laboral

Incremento Anual (14 mensualidades)

Grupo II

2.660 euros

Grupos III y IV

1.050 euros

Los empleados públicos afectados comenzarán a ver reflejado este complemento en sus nóminas una vez se apruebe la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de funcionarios y laboral de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Se prevé que ambas modificaciones se efectúen antes de que termine 2025.

Además de la mejora retributiva, el reconocimiento de la figura de Bombero Forestal conlleva la aplicación de coeficientes reductores para el acceso a la jubilación anticipada, conforme a la normativa básica estatal.

Este paso, que afecta a un total de más de 2.200 profesionales, se considera una muestra de responsabilidad institucional y un avance clave en la dignificación de la labor de prevención y extinción de incendios y la gestión forestal sostenible en Castilla y León.