Agricultura publica la lista de beneficiarios con los agricultores y ganaderos que recibirán ayudas por los grandes incendios del verano

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que un total de 9.000 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales del pasado verano percibirán 27,8 millones de euros en ayudas habilitadas por el Gobierno de España, entre los que se encuentran profesionales salmantinos.

El anuncio se realizó en Ifema, donde Planas destacó la celeridad en la tramitación, con el objetivo de que los beneficiarios puedan cobrar las indemnizaciones "cuanto antes" para hacer frente a los gastos y pérdidas.

La lista de beneficiarios y las cuantías individuales se han publicado en la página web del Ministerio. La ayuda se adjudica de oficio, sin necesidad de que los titulares de las explotaciones realicen trámites adicionales.

El montante total de 27,8 millones de euros se divide en dos líneas principales:

Ayudas Directas (21,5 Millones): Cada agricultor o ganadero afectado cobrará entre 1.500 y 10.000 euros . Esta cifra se eleva significativamente para quienes tienen seguro agrario, con un mínimo garantizado de 6.000 euros y un máximo de 16.000 euros por titular.

Seguro Agrario (6,3 Millones): El resto del presupuesto se destina a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario hasta el 70% del coste de la póliza.