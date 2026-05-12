Aldeatejada añadirá la renovación de la red de abastecimiento a su proyecto de rehabilitación de la Plaza de la Libertad

Durante el pleno celebrada este lunes, el Ayuntamiento de Aldeatejada ha aprobado esta tarde una modificación de crédito de 112.840 euros, que le permitirá ampliar el proyecto de rehabilitación y recuperación de la plaza de la Libertad y su entorno, que se encuentra en pleno casco antiguo del municipio.

La ampliación se debe a la necesidad de renovar la red de abastecimiento que discurre justo por debajo de la zona de la obra ya que, como ha explicado la concejala de Economía y Hacienda, Patricia López “al iniciarse las actuaciones preparatorias del proyecto se han detectado varios reventones en la red, que presenta un importante estado deterioro. Esto impide que se pueda llevar a cabo la obra con todas las garantías y nos indica también que debemos incluir la renovación de las tuberías antes de proceder a la pavimentación y reforma de esta plaza”.

Tal y como apunta el ayuntamiento, gracias a esta nueva inyección de más de 100.000 euros, será posible renovar las tuberías así como instalar los elementos de sectorización y proceder a la reposición de acometidas, ejecución de zanjas y reposición de los pavimentos. Cabe recordar que la finalidad de este proyecto es mejorar la accesibilidad del casco urbano, poner en valor el espacio público y crear itinerarios peatonales cómodos y transitables en una zona que hace muchos años que no se rehabilita y en la que reside mucha gente de edad avanzada.

Estos trabajos suponen una inversión total de 400.000 euros y cuenta con una subvención directa de la Junta de Castilla y León de 300.000 euros dirigida a sufragar actuaciones urgentes de mejora de los servicios públicos. Además, hay que tener en cuenta la solicitud de subvención dentro del Fondo de Cooperación Económica Local 2026, que hace un total de 348.914 euros, por lo que el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo de los 51.086 euros a los que habría que añadir los 112.840 euros necesarios para renovar las tuberías.

La obra consiste en la pavimentación de 8.000 m 2 con la consiguiente eliminación de resaltos y discontinuidades, así como la instalación de nueva señalética y vados peatonales y nuevo mobiliario urbano y arbolado. Por otro lado, durante la sesión plenaria se aprobaron también los festivos locales del año 2027, en las que se celebrará el 27 de mayo el Corpus y el 4 de diciembre Santa Bárbara. Además, se nombró a Álvaro Bajo como representante del PSOE en la Comisión Especial de Cuentas tras la renuncia de la anterior edil y se subsanó un defecto de forma para poder poner en marcha el Programa de Colonias Felinas.