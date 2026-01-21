Aviso amarillo por nieve en la provincia de Salamanca este viernes

Salamanca vuelve a estar en alerta amarilla por nieve durante este viernes, 23 de enero, según ha expuesto la Agencia Estatal de Meteorología. Si este miércoles el aviso se daba hasta las 18:00 horas por viento, en esta ocasión han alertado sobre los estragos que pudiera causar la nieve en la provincia charra para el comienzo del fin de semana.

Según han explicado, tanto la meseta de Salamanca como el Sistema Central de Salamanca entrarán en esta alerta. En el caso del primero desde las 12:00 horas y en el segundo estará en aviso desde las 00:00 horas del viernes hasta las 23:50 horas.

Del mismo modo, en el Sistema Central han alertado sobre la posibilidad de acumulación de nieve en 24 horas de 10 centímetros que inicialmente estará en los 1000 metros y durante el día en cualquier cota con probabilidad de ventiscas.

Por otro lado, en la meseta de Salamanca la acumulación por nieve en 24 horas será de cuatro centímetros, comenzando inicialmente por encima de los 800 metros, bajando a los 600 metros por la noche con probabilidad de ventisca.

El pasado 17 de enero comenzaba a nevar con fuerza en Salamanca capital, con otra alerta amarilla que duró hasta las 16:00 horas. Por último, se recomienda tomar todo tipo de precaución en las carreteras salmantinas ante esta alerta.