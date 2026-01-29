Alerta en los ríos salmantinos: al Huebra se suman el Duero y el Águeda

La Confederación Hidrográfica del Duero ha elevado las alertas en Salamanca a cuatro. A la alerta roja en el río Huebra a la altura de Puente Resbala que se mantiene casi inamovible desde el miércoles, se han sumado a última hora de la tarde dos más en los ríos Duero y Águeda y pasa de naranja a rojo el Huebra en Saucelle.

La situación mereorológica, con las intensas lluvias que se han sumado al deshielo, han puesto en jaque en la tarde de este jueves a numerosos pueblos de Salamanca, donde arroyos y ríos se han desbordado o les mantienen en alerta por la subida de nivel.

A las 19.20 horas, la situación era preocupante en el río Huebra en dos puntos, Puente Resbala y Saucelle ya que en ambos el nivel superaba los 9 metros. Ambos puntos estaban en alerta roja. Por su parte, la alerta naranja se ha dado en el Duero, en Saucelle, con un nivel de 7,76 metros y un caudal de 1.498,90 m3/s. Por último, el Águeda está en alerta amarilla en Saelices el Chico con un nivel de 3,62 y un caudal de 280,19 m3/s.