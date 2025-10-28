El amor se pierde entre Gomecello y Castellanos de Moriscos: dos salmantinos no ‘conectan’ en First Dates

Parece que nunca es tarde para encontrar el amor, y así ha quedado demostrado en el famoso programa de Cuatro, First Date. Cati y Francisco, de Gomecello y Castellanos de Moriscos, respectivamente, han acudido al programa con la esperanza de estrechar el bonito lazo del amor, hablando de sus diferentes aficiones, pero diferenciándose en algunos puntos.

Francisco es un hombre de la tierra, que le gusta perderse por el campo recogiendo setas y pasear por el centro histórico de Salamanca. En cambio Cati es un poco distinta, le gusta viajar por el mundo y tener otro tipo de aventuras, las que no te esperas.

Francisco en First Date

Además, Francisco es de Castellanos de Moriscos, con una nave en la Orbada, y hace poco viajó a las Islas Baleares para encontrarse con el mar y la naturaleza. Ella se fue a Lisboa, por lo que desde el principio parecía que cada uno iba a ir por puntos muy distantes entre sí.

Cati en First Date

Francisco se ha descrito como “reservado pero animado”, con pequeños toques de alegría y diversión; Cati, en cambio, le gusta otro tipo de sensaciones, con más vidilla disfrutando de los momentos de una forma diferente que la de Francisco.

En la decisión final, Francisco dio el 'sí' a querer una segunda cita, mientras que Cati dejó claro que como amigos sí, pero como pareja no podrían llegar a puntos comunes ya que “no se ha sentido especial en la cena”, un requisito que pide a la hora de encontrar el amor.