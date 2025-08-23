Ampliado a 245 el listado de localidades afectadas en Castilla y León por grandes incendios forestales durante el verano

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este sábado una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que identifica los municipios y localidades de la comunidad autónoma afectados por los grandes incendios forestales de este verano de 2025. Un total de 245 términos municipales de cinco provincias —Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora— se encuentran en esta lista oficial.

La inclusión de Salamanca en este listado subraya el impacto que las llamas han tenido en el territorio salmantino. La publicación de la orden, según la agencia Ical, es un paso clave para implementar el acuerdo aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Gobierno de la Junta, que establece un programa de actuaciones para la recuperación de las zonas calcinadas en las últimas semanas.

La Junta ha tomado esta medida excepcional para abordar la situación extraordinaria generada por la virulencia de los fuegos, que han arrasado miles de hectáreas y han causado graves daños medioambientales y económicos en toda la región. Este listado oficial es el punto de partida para que comiencen las labores de rehabilitación y apoyo a las áreas afectadas.