Aprobadas las ayudas de la Junta para los afectados por los incendios: cada familia evacuada recibirá 500 euros y 5.500 euros cada negocio

La Junta de Castilla y León ha aprobado este miércoles en un consejo de gobierno extraordinario un paquete de ayudas por un importe de 114 millones de euros, ampliables si fuera necesario, para los afectados por los incendios forestales que incluye ayudas a cada familia evacuadas, a cada empresa por el lucro cesante sufrido tras los fuegos, a los agricultores y ganaderos por los daños en terrenos y ganado, a quienes se han quedado sin casa, así como a los ayuntamientos que tienen que recuperar infraestructuras como sistemas de agua. Además, el plan incluye un apartado especial para la recuperación de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.

Ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el encargado de detallar las ayudas que están incluidas en el plan asegurando que “vamos a estar al lado de todos los que están sufriendo y los vamos a acompañar” y se ha comprometido a que las ayudas “lleguen al máximo y en el menor tiempo posible a los afectados”. De hecho, ha asegurado que la Junta ha solicitado el Gobierno de España la declaración de zona catastrófica, por lo que los afectados también podrán tener acceso a ayudas estatales.

Mañueco ha recordado que muchas de estas ayudas aprobadas ya se han puesto en marcha con el fin de atender a los afectados de forma rápida y que están incluidas en este plan que se ha aprobado este miércoles.

El presidente de la Junta ha detallado que cada familia evacuada recibirá una compensación directa de 500 euros, mientras que las empresas y negocios en las localidades afectadas por los incendios tendrán una ayuda de 5.500 euros por el lucro cesante sufrido en estos días. También habrá ayudas para quienes han perdido su vivienda con una subvención máxima que, según ha adelantado el presidente, podrían llegar hasta los 180.000 euros para su recuperación. Además también se financiarán los gastos derivados de alojamiento temporal de las personas cuya vivienda haya sido afectada por los incendios mientras se produce la reparación o acondicionamiento de las mismas.

Las ayudas tamibén incluirán la reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos de uso habitual en las viviendas que se hayan visto afectados por los incendios y hayan quedado inservibles.

Otra línea de ayudas se destinará a la recuperación de infraestructuras agrarias, hidráulicas, transporte y para la recuperación de todos los hábitats y zonas naturales afectadas por los incendios. Para ello, el presidente ha asegurado que trabajarán con los ayuntamientos directamente para recuperar infraestructuras relacionadas con el agua, bien para el abastecimiento de agua o bien en sistemas de depuración. La Junta también asumirá los gastos extraordinarios asumidos por los ayutamientos para la acogida de familias. "Todos esos gastos los cubrirá la Junta de Castilla y León", ha afirmado.

Ayudas para los profesionales del campo

En cuanto a los profesionales del campo, el presidente asegura que se trabajará con las organizaciones agrarías para atender las necesidades del sector. Mañueco ha asegurado que en una primera valoración la Junta tiene constancia de que hay unas 50 explotaciones ganaderas afectadas "pero sabemos que hay más y queremos llegar a todas. Daremos ayudas directas para compensar las perdidas de cultivo, pastos, cabezas de ganado, frutales y colmenas". Se compensará a los agricultores y ganaderos para proteger la viabilidad de las explotaciones mediante la concesión directa de subvenciones en caso de pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea/colmena/cabeza. También habrá ayudas destinadas a reconstruir, restaurar o rehabilitar aquellas construcciones o instalaciones agrícolas, ganaderas o apícolas siempre que no estuvieran previamente en estado de ruina o abandonadas, así como a la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección de ganado y refuerzo de manejos en extensivo.

Ayudas para las empresas

El presidente ha anunciado una linea de ayudas para la craeación de nuevas empresas, facilitando la financiación de los proyectos de inversión a través de ayudas para la adquisición de activos materiales e inmateriales y para los gastos necesarios para la puesta en marcha de una nueva actividad económica. A tal efecto se modificarán las bases de la convocatoria anual de subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación de empresas, de forma que las empresas que se creen en las localidades afectadas por los incendios obtengan el porcentaje máximo de ayuda: 75% sobre el coste subvencionable. También se facilitará la financiación de los proyectos empresariales de inversión a través de ayudas para la adquisición de activos materiales e inmateriales en cuatro supuestos: creación de un nuevo establecimiento; ampliación de la capacidad de un establecimiento existente; diversificación de su producción o de la actividad; y transformación fundamental en el proceso global de producción del establecimiento.

La Junta contempla líneas específicas de bonificación de los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por IBERAVAL a los autónomos, PYMES y MIDCAPS ubicados en las zonas afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes.

Por otra parte, el presidente ha asegurado que se financiará a los ayuntamientos para la contratación de contratación de desempleados para la recuperación, regeneración de los municipios afectados mediante la realización de obras y servicios de interés general y social a través del plan RENACEL.

En cuanto a la suspensión temporal de actividad por ERTES, el Gboierno regional apuesta por el mantenimiento del empleo con la financiación del coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, liquidada y no exonerada, por empresas que apliquen expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por fuerza mayor, en el ámbito territorial de Castilla y León.

Para paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contrato de trabajo o reducción de la jornada, incluidos los fijos discontinuos, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, en el ámbito de Castilla y León.

Fernández Mañueco ha asegurado que todas estas ayudas se podrán solicitar a partir de este viernes y para ayudar a los afectados se ha implementado un canal especial en el Servicio de Atención e Información al Ciudadano 012.

El presidente ha querido enviar un mensaje "de apoyo, de tranquilidad y de esperanza a todas las fasmilias, empresas y profesionales afectados. Trabajamos sin descanso para recuperar nuestros bosques, nuestros pueblos y para que los afectados recuperen la normalidad".