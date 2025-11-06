Aprobado un complemento específico por incendios para Ingenieros y Agentes Medioambientales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un acuerdo destinado a regular la asignación de un complemento específico para el personal que realiza funciones relacionadas con la prevención y extinción de incendios forestales.

Esta medida representa un nuevo avance en el compromiso del Ejecutivo autonómico por mejorar las condiciones laborales y el reconocimiento profesional del personal dedicado a la protección del medio natural. La Junta asegura que el acuerdo permitirá una mejora significativa tanto en las condiciones de trabajo como en el reconocimiento retributivo de estos profesionales esenciales.

Cumplimiento del Decreto-Ley 1/2025

El complemento da cumplimiento al Decreto-Ley 1/2025 de la Consejería de la Presidencia, aprobado el pasado 23 de octubre, que recoge medidas urgentes relativas al personal implicado en incendios forestales.

El compromiso retributivo se materializa en las siguientes cuantías, a abonar en 14 mensualidades:

Cuerpo de Ingenieros Superiores de Montes y Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales: El complemento específico será de 2.660 euros .

Cuerpo de Agentes Medioambientales: El complemento específico será de 1.050 euros.

La Junta subraya que el acuerdo demuestra su firme compromiso por aplicar de manera inmediata las mejoras acordadas y responder con eficacia a las necesidades de estos profesionales.