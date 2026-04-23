Archivadas las denuncias contra el Ayuntamiento de Membribe: no hubo uso indebido de fondos

Los principales órganos de control han decidido archivar las denuncias presentadas contra la gestión económica del Ayuntamiento de Membribe de la Sierra, al no apreciar irregularidades graves ni responsabilidad contable en los hechos analizados.

Tal y como ha podido confirmar este medio, la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León, tras examinar la información y las actuaciones realizadas, concluye que los hechos investigados “no constituyen infracción en materia de corrupción ni presentan indicios de irregularidad grave o uso indebido de recursos públicos”. En consecuencia, se ha acordado el archivo de la denuncia sin continuar el procedimiento.

En paralelo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en el marco de las diligencias preliminares abiertas, ha manifestado expresamente su decisión de no interponer demanda. El organismo considera que no existe responsabilidad contable derivada de los hechos denunciados, proponiendo igualmente el archivo de las actuaciones.

La investigación incluía, entre otros aspectos, el análisis de un gasto municipal correspondiente a una cena de la corporación celebrada en diciembre de 2024 por importe de 320 euros. El Ayuntamiento defendió que dicho gasto no tenía carácter privado, sino que se trataba de una gratificación encuadrada dentro de los gastos de representación, argumento que fue tenido en cuenta durante el proceso.

Además, la Fiscalía subraya que la cuantía objeto de la denuncia es reducida, lo que, unido a criterios de eficacia, eficiencia y economía, desaconseja la exigencia de responsabilidad contable.

Como conclusión, ambos organismos coinciden en que no se deriva responsabilidad alguna para el Ayuntamiento, ni en materia de corrupción ni en el ámbito económico-financiero. Asimismo, se destaca la colaboración constante del consistorio con las instituciones, aportando la documentación requerida y actuando conforme a la legalidad vigente.