Arranca el curso escolar en Salamanca con 23.935 alumnos

Un total de 23.935 alumnos han iniciado el curso escolar en la provincia de Salamanca este lunes 8 de septiembre. Cabe recordar que la capital salmantina y localidades como Béjar o Villoria han atrasado un día el inicio de las clases al ser este lunes festivo local ya que celebran sus fiestas patronales.

De los 23.935 alumnos que inician el curso en Salamanca, 3.020 lo hacen en el primer ciclo de Educación Infantil, 5.870 en el segundo ciclo de Educación Infantil, 14.784 en Educación Primaria, 188 en Educación Especial y 73 que estudian ESO en centros de Primaria.

En Castilla y León, el curso arranca con más de 182.400 alumnos matriculados en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. Asimismo, se han puesto en marcha 835 rutas de transporte escolar para centros de Infantil y Primaria y 149 rutas de Educación Especial, estando prevista su utilización por, aproximadamente, 10.868 usuarios.

El día 15 comenzarán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato ordinario y nocturno, Formación Profesional y los del segundo curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño. Por su parte, el alumnado de grado medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezará el 18 de septiembre. En el caso de los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia comenzarán el curso el 22 de septiembre.

Finalmente, el 29 de este mismo mes iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 6 de octubre, las enseñanzas de idiomas.