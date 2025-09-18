Los aspirantes a bombero de la Diputación de Salamanca no aprobados entran en una bolsa de empleo

La falta de personal funcionario en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, SPEIS, de la Diputación de Salamanca ha obligado a la Salina a publicar una nueva bolsa de empleo de carácter extraordinario a la que recurrir para cubrir las plazas libres. Las antigua bolsa se había quedado hace tiempo sin integrantes tras numerosas renuncias de muchos de los inscritos que han optado por otros servicios,

Así, la Diputación de Salamanca ha hecho pública la composición de la nueva bolsa de empleo en la que se han incluido a los aspirantes a bomberos que no superaron el primer ejercicio de la oposición para funcionario. El único requisito exigido a los aspirantes es haber obtenido una calificación superior al 20 por ciento de la puntuación máxima de la prueba.

Un total de 32 personas forman parte de esta nueva bolsa de empleo, por lo que podrían entrar a formar parte del SPEIS en función de las necesidades del servicio. También se ha hecho pública la relación de opositores que han superado las pruebas a, b, c, d y g, desarrolladas los días 15 y 16 de septiembre correspondientes al Segundo Ejercicio – Pruebas de aptitud física y adaptación del proceso selectivo para la provisión de 34 plazas.