Asprodes clausura con éxito sus tres talleres de empleo 'Duplo 2025': treinta nuevos profesionales sociosanitarios para Salamanca

Asprodes ha clausurado los tres talleres de empleo “Asprodes Duplo 2025”, desarrollados en Salamanca capital, Ciudad Rodrigo y Vitigudino, logrando cualificar profesionalmente a 30 personas en el ámbito de la atención sociosanitaria.

Los programas, financiados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), han combinado una intensa formación teórica y práctica en entornos reales, concretamente en las residencias y viviendas gestionadas por Asprodes. Los participantes han finalizado su itinerario formativo y obtendrán el Certificado Profesional en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, una titulación altamente demandada en el sector de los cuidados.

Además de impulsar la empleabilidad de los alumnos, la iniciativa ha puesto el foco en el desarrollo de los territorios rurales y la atención a colectivos vulnerables, alineándose con la misión de Asprodes de promover comunidades inclusivas y diversas, basadas en un modelo de cuidados personalizados y comunitarios.

Talleres de empleo “Asprodes Duplo 2025” en Vitigudino | Asprodes

Los talleres han contado con equipos docentes especializados en el acompañamiento a personas dependientes y apoyo psicosocial, garantizando una formación completa y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral.

Inmaculada Lorenzo, presidenta de Asprodes Plena inclusión Castilla y León, ha destacado la importancia de la iniciativa. “Formar personas en el territorio y para el territorio es clave para construir una sociedad más justa e inclusiva. La profesionalización del sector de los cuidados es una prioridad”, afirmó Lorenzo, subrayando la relevancia de estos nuevos profesionales para la provincia de Salamanca.