Aulas prefabricadas para dos colegios de Carbajosa de la Sagrada y Beleña

Los alumnos de ESO del CEIP Pablo Picasso de Carbajosa y los del CRA La Alhándiga de Beleña tendrán el año que viene que cursar sus estudios en aulas prefabricadas. Así se desprende de la contratación que ha hecho Educación para alquilar siete aulas para el curso que viene que estarán operativas desde el 1 de septiembre de este año hasta el 30 de junio de 2027.

El colegio Pablo Picasso tendrá seis aulas prefabricadas el próximo curso. Una será para un aula laboratorio de física y química, tres aulas tipo para ESO, un comedor-cocina y un aula de tecnología.

Por su parte, en el colegio de Beleña se instalará un aula de 40 metros.

Educación ha sacado la contratación por un importe de 123.138 euros. El concurso se ha establecido en dos lotes, uno para las aulas de Carbajosa y otro para la de Beleña.