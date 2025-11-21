Autorizados 404.238 euros para mejorar pastizales, restaurar majadas y prevenir incendios en Salamanca

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy una inversión conjunta de 854.237 euros para la recuperación y mantenimiento de zonas de pastoreo y la restauración de infraestructuras ganaderas en las provincias de Burgos y Salamanca.

La inversión se divide en dos contratos. Para la provincia de Burgos, se destinan 449.999 euros a la recuperación de zonas de pastizal de alta montaña y la restauración de antiguas majadas en 30 entidades locales, como Pineda de la Sierra, Belorado y Valle de Mena. Las actuaciones se llevarán a cabo mediante desbroces mecanizados de matorral para adecuar accesos y recuperar áreas cortafuegos, lo que disminuirá el combustible y contribuirá a la prevención de incendios forestales.

Para la provincia de Salamanca, se han autorizado 404.238 euros para la restauración del sistema silvopastoral en 43 montes de utilidad pública, con aprovechamiento ganadero extensivo, en comarcas como Béjar, La Alberca y Ciudad Rodrigo. El contrato tiene por objeto la reparación de apriscos y estructuras de manejo de ganado, la instalación de pasos canadienses, la colocación de un sistema fotovoltaico para una nave de ordeño y la reparación de 3,35 km de cerramiento.

La realización de estas actividades favorecerá la conservación de la biodiversidad, la productividad de los sistemas ganaderos y la creación de barreras naturales para la lucha contra los incendios forestales en ambas provincias.