Aviso amarillo por lluvias y nevadas en la provincia de Salamanca este sábado

La nieve anega carreteras y tiñe de blanco Salamanca capital y provincia: imágenes de la nevada de este 28 de enero

De nuevo, la meteorología adversa hará acto de presencia en la provincia de Salamanca, más en concreto en la zona sur y en el Sistema Central con avisos amarillos que comenzarán a las 6:00 horas.

Con respecto a las lluvias, la precipitación acumulada en 12 horas será de 40 milímetros y estará activa hasta las 23:59 horas con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Por otro lado, habrá aviso por nevadas de hasta 10 centímetros en 24 horas, mientras que se esperan que caigan a partir de los 1000-1.200 metros continuando la alerta el propio sábado.

Además, habrá que tener precaución en las carreteras que unen la provincia de Salamanca con Ávila al tener el territorio vecino aviso naranja por nevadas.