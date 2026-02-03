Aviso amarillo por nevadas, deshielo, lluvias y viento en Salamanca este martes, miércoles y jueves

La nieve anega carreteras y tiñe de blanco Salamanca capital y provincia: imágenes de la nevada de este 28 de enero

La provincia de Salamanca vuelve a estar en alerta amarilla durante este martes y miércoles. Durante el 3 de febrero la AEMET ha dado la voz de alarma por nevadas en el Sistema Central de Salamanca desde las 12:00 horas y hasta las 4:00 horas de la madrugada del 4 de febrero.

Para el miércoles será también el Sistema Central de Salamanca, con aviso amarillo por nevadas hasta las 5:00 horas de la madrugada y por deshielo desde las 12:00 horas del mediodía y hasta las 23:59 horas.

Para el jueves, será toda la provincia la que esté sumergida en aviso amarillo, destacando por lluvias y viento el Sistema Central de Salamanca y el Sur de Salamanca, y por viento la Meseta de Salamanca. Los vientos serán de 70 y 80 kilómetros por horas de 8:00 horas hasta las 17:59 horas.

El deshielo se dará en el Sistema Central de Salamanca de 00:00 horas hasta las 11:59 horas. Del mismo modo, la meseta de Salamanca tendrá aviso por vientos de 8:00 horas hasta las 17:59 horas.