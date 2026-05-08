Aviso amarillo en la provincia de Salamanca por tormentas y lluvias este sábado

La meteorología ha dado cambios de todo tipo durante esta semana, pasando de tener un espléndido sol a tener los cielos totalmente encapotados. Hasta tal punto ha llegado la situación, que la provincia de Salamanca entrará en aviso amarillo, tanto en el sur como en el Sistema Central.

La alerta se ha dado debido a las fuertes tormentas y lluvias que acontecerán durante todo el día, más en concreto de las 08:00 horas de la mañana del sábado, 9 de mayo, hasta las 23:59 horas del mismo día.

Tanto en el Sistema Central como en el sur, habrá rachas localmente muy fuertes y posibilidad de granizo, mientras que la precipitación acumulada durante una hora será de 15 milímetros.

Así pues, se ha llamado a la población a permanecer en sobre aviso durante este sábado, con lluvias que podrían complicar la circulación en vehículos u ocasionar daños en mobiliario urbano.