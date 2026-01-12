Más ayudas para que las mujeres emprendan en el medio rural

La Junta de Castilla y León destinará 1,2 millones de euros a potenciar el emprendimiento femenino en el medio rural a través de la orientación, la formación y la sensibilización.

Esta inversión permitirá poner en marcha una nueva fase de la Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (Red PAME), un programa que en su primera edición, desarrollada entre 2022 y 2023, formó para el empleo a 2.500 mujeres y ofreció asesoramiento a más de 1.000, todas ellas residentes en municipios rurales de la Comunidad.

Al igual que en la fase anterior, la Red PAME contará con el respaldo de los 44 Grupos de Acción Local (GAL) de Castilla y León y, como novedad, se incorporarán las tres redes de desarrollo rural del Programa LEADER.

Apoyo territorial y formación especializada

Las redes de desarrollo rural destinarán estas ayudas a la organización de jornadas de presentación y clausura, la elaboración de un dosier de casos de éxito y la formación de los técnicos de los GAL en emprendimiento y empleabilidad.

Por su parte, los Grupos de Acción Local desarrollarán planes de asesoramiento empresarial y laboral, talleres participativos, acciones formativas presenciales y online, así como materiales de apoyo y fichas de proyectos adaptadas a las necesidades del territorio.

Los Grupos de Acción Local son el eje del Programa LEADER, una iniciativa europea destinada a impulsar el desarrollo económico y social del medio rural. En Castilla y León, durante el período 2014-2022, gestionaron 175 millones de euros, que generaron inversiones superiores a 511 millones, además de 2.600 nuevos empleos y el mantenimiento de 16.000 puestos de trabajo.

Para el período 2023-2027, los GAL cuentan con un presupuesto inicial de 98 millones de euros, gracias al incremento de la aportación de la Junta del 14 % al 33 %.

Los 44 GAL ya han convocado sus programas de ayudas dentro del PEPAC, recibiendo más de 1.100 solicitudes, y se han abonado ya 6 millones de euros en adelantos, lo que refleja el elevado interés y dinamismo del emprendimiento rural en la Comunidad.