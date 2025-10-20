Las Batuecas-Sierra de Francia y las Arribes del Duero, protagonistas en el II Congreso Educación Rural de ANPE

El II Congreso Educación Rural tendrá lugar en El Burgo de Osma del 24 al 25 de octubre. Una oportunidad que servirá para poner en valor este instrumento educativo con la intención primera de luchar contra la despoblación, además de la protección de los espacios naturales y, como no, la salud mental.

De forma presencial y de forma online, las diferentes actividades se sucederán tanto el viernes como el sábado. El viernes habrá tres aulas didácticas, la primera de ellas a las 10:00 horas en el CRA Tierras de Berlanga (Berlanga de Duero) y en el CRA La Ribera (Langa de Duero); a las 11:00 horas en el CEIP Manuel Ruiz Zorrila (El Burgo de Osma); y a las 12:15 horas en el IES Santa Catalina (El Burgo de Osma). Por la mañana, a las 13:30 horas, se inaugurará la exposición de originales para las autoridades y los directores de Parques Naturales de la región.

Según ha explicado el presidente de ANPE en Salamanca y Secretario General de Formación de Castilla y León, Guillermo Bueno, este congreso tratará “la despoblación y en la mesa redonda, problemas del entorno rural y los retos que se van a hacer”. Se debatirán con ANPE y con diferentes instituciones públicas todos los problemas que tienen que ver con un fin único, evitar que los pueblos con centros educativos se queden sin ellos.

En 2024, se hizo este congreso en Ciudad Rodrigo, dedicado al patrimonio, raíces y tradiciones, y en 2025, se ha dedicado el de El Burgo de Osma a poner en valor los parajes naturales. En la exposición, que ha realizado la ilustradora Violeta Monreal, los 20 espacios de la región, entre ellos Las Batuecas-Sierra de Francia y las Arribes del Duero, se darán cita en el lugar.

Ponencias del viernes, 23 de octubre

Ponencias del viernes, 24 de octubre, en el II Congreso Eduación Rural de ANPE

Ponencias del sábado, 24 de octubre

Ya el sábado, a las 10:00 horas, el consejo sindical de ANPE Castilla y León tratará los principales temas educativos de cara al futuro, y a las 12:30 horas se realizará una visita por el paraje natural El Cañón del Río Lobos. Además, diferentes ponencias online se sucederán a lo largo de la tarde para llegar al máximo número de personas posibles.

Ponencias online del sábado, 25 de octubre, en el II Congreso Eduación Rural de ANPE

Por otro lado, también se ha hecho un libro con diferentes portadas personalizadas en cada provincia. En ellos, habrá un prólogo de la consejera de Educación, Rocío Lucas, mientras que la introducción a cada uno de los espacios naturales se ha realizado por Juan Carlos Suárez Quiñones.