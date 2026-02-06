Berkeley reclama 1.250 millones de dólares a España ante el CIADI por el bloqueo del proyecto en Salamanca

Berkeley destaca que el proyecto de Salamanca se desarrolla “de acuerdo con las normativas internacionales". Foto de archivo

Berkeley Energia Limited ha anunciado que su filial, Berkeley Exploration Limited (BEL), ha presentado formalmente el Memorial de Demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, D.C. Esta acción supone un paso definitivo en el procedimiento de arbitraje internacional que la compañía mantiene contra el Reino de España por el freno al proyecto minero de Salamanca.

En su demanda, la empresa solicita una compensación económica que asciende a 1.250 millones de dólares estadounidenses (US$1.250.000.000). Berkeley sostiene que las acciones de España contra su filial española, Berkeley Minera España, y contra el denominado "Proyecto Salamanca", han infringido múltiples protecciones recogidas en el Tratado sobre la Carta de la Energía.

Detalles del Memorial de Demanda

El documento registrado ante el organismo internacional incluye una base probatoria exhaustiva para justificar la millonaria indemnización solicitada. Entre los elementos que componen el Memorial destacan:

Antecedentes fácticos: Un recorrido detallado sobre el desarrollo del proyecto y el origen de la disputa.

Base legal: Un desglose pormenorizado de los fundamentos jurídicos de la reclamación contra el Estado español.

Declaraciones de testigos: Testimonios clave para la defensa de la posición de la compañía.

Informes periciales: Documentos de expertos independientes que analizan los aspectos técnicos, regulatorios y la evaluación de daños económicos.

Próximos pasos y plazos legales

Tras la presentación de este Memorial por parte de Berkeley, el calendario procesal otorga al Reino de España un margen de actuación hasta julio de 2026 para dar respuesta a la demanda. En caso de que el tribunal del CIADI decida tratar las cuestiones de jurisdicción antes que las de fondo (responsabilidad y daños), España tendría hasta octubre de 2026 para presentar su Memorial sobre Jurisdicción.

Voluntad de diálogo constructivo

A pesar de la contundencia de la reclamación internacional y del avance del arbitraje, Berkeley ha reiterado que mantiene su compromiso con el proyecto de Salamanca. La compañía ha manifestado públicamente que continúa abierta a mantener un diálogo constructivo con el Gobierno de España.

En este sentido, BEL se ha mostrado dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para alcanzar una resolución amistosa sobre la situación de los permisos, expresando su esperanza de que dichas conversaciones puedan retomarse en un futuro cercano. Berkeley ha confirmado que seguirá informando puntualmente sobre cualquier novedad que se produzca en el transcurso de este proceso arbitral.