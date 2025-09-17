Berrocal de Salvatierra se prepara para una fiesta ineludible en la Finca Los Recios: 'La Penúltima' trae las fiestas de pueblo en octubre

Imagina un día en el que la música, la comida y la diversión se mezclan en un mismo lugar. Eso es exactamente lo que ocurrirá el 4 de octubre en la Finca Los Recios. De 12:00 a 04:00, los asistentes vivirán una experiencia completa, pensada para no dejar ni un momento de descanso y en la que solo tendrás que preocuparte de disfrutar porque, ¿quién dijo que las fiestas de pueblo terminan con el verano?

'La Penúltima' dará comienzo con el pregón y el chupinazo, momento en el que la energía se disparará y la fiesta se sentirá en cada uno de los rincones. La comida popular reunirá a todos los asistentes en torno a sabores de tradición y que, junto al pregón, se sentirán como una de las tan adoradas fiestas rurales.

La música tampoco dará tregua: charangas, DJs y hasta verbena llenarán de ritmo cada espacio haciendo las delicias de los presentes.

También habrá dosis de adrenalina de la mano de una tradicional capea mientras que los foodtrucks ofrecerán sabores para todos los gustos.

No es solo una fiesta. Es una cita ineludible, un plan que combina emoción, diversión y tradición en cada momento.

Las entradas son limitadas —15€ la básica y 35 € la general con buses de ida y vuelta incluidos en ambos precios— y quienes aseguren su plaza no solo disfrutarán de un día lleno de música, risas y recuerdos que se guardarán para siempre, sino también de una de esas experiencias que solo se pueden vivir en Salamanca.

Este año, la Finca Los Recios se prepara para romper todos los esquemas. `La Penúltima' promete hacer vibrar a todos los asistentes, con momentos que se vivirán, se sentirán… y se recordarán toda la vida. Más de catorce horas de fiesta homenaje para aquellos que no pueden vivir sin las fiestas de pueblo.

Lo de siempre, como nunca.