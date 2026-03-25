Las bibliotecas de Castellanos de Moriscos, Ciudad Rodrigo y Pelabravo reciben el Premio María Moliner

Las bibliotecas de Castellanos de Moriscos, Ciudad Rodrigo y Pelabravo han recogido este martes los premios María Moliner 2025. Sus tres proyectos de animación a la lectura han conseguido estar entre los 331 ganadores de toda España y se llevarán cada una 2,777 euros para seguir con sus programas de animación.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, han hecho entrega de los galardones de los premios que cumplen su XXV edición. El acto ha contado con la presencia de los alcaldes y bibliotecarios de los municipios galardonados con los diez mejores proyectos de los 562 presentados.

Durante la entrega de los galardones, Urtasun ha señalado que estos premios “distinguen la tarea de las bibliotecas de dinamización cultural a lo largo y ancho de nuestro país; siempre con nuevas ideas, con talento y con generosidad. Porque las bibliotecas públicas sois la principal garantía de cumplimiento de los derechos culturales, la gran puerta a la cultura y el más eficaz antídoto contra la desigualdad, sobre todo en el medio rural y en municipios pequeños y medianos en toda España”.

Y ha añadido que “las bibliotecas son lugares gratuitos, horizontales, democráticos; nada de lo que nos atemoriza o daña tiene razón de ser en el interior de una biblioteca, porque la biblioteca es un espacio seguro donde recobramos la ciudadanía y ensayamos la felicidad y la calma en nuestra vida cotidiana”.

La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, convocada por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha premiado proyectos de animación a la lectura, con especial atención a aquellos que promueven la igualdad de oportunidades en el acceso al libro y la lectura, a los sectores más desfavorecidos socialmente, así como a la población con discapacidad, adultos mayores, personas enfermas, y también las acciones para la alfabetización digital y aquellas que incentivan la convivencia social e intergeneracional. Asimismo, se ha valorado la realización de actividades que promueven la concienciación medioambiental.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, ha contado con una inversión total de 1,1 millones euros. A lo largo de las 25 ediciones del Programa, se han presentado a estos premios más de 15.000 proyectos y han participado 2.500 municipios.