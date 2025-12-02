Las bibliotecas de Ciudad Rodrigo, Castellanos de Moriscos y Pelabravo reciben el premio María Moliner

Es un reconocimiento a los diversos programas de animación a la lectura que han puesto en marcha en 2025

Presentación Mirolibro en Ciudad Rodrigo
Tres proyectos puestos en marcha por bibliotecas salmantinas han recibido el premio María Moliner por sus programas de animación a la lectura. Se trata de las bibliotecas de Ciudad Rodrigo, Castellanos de Moriscos y Pelabravo. Las tres han sido seleccionadas entre las 331 de toda España que han sido premiadas con 2.777 euros.

La biblioteca de Ciudad Rodrigo ha presentado al certamen “Mirolibro: la vida a través de los libros”, la de Pelabravo “Cronicas de una biblioteca viva” y la de Castellanos los programas de animación a la lectura.

El premio, otorgado por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cumple 25 años con el objetivo de premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

