Las bibliotecas de Ciudad Rodrigo, Castellanos de Moriscos y Pelabravo reciben el premio María Moliner

Tres proyectos puestos en marcha por bibliotecas salmantinas han recibido el premio María Moliner por sus programas de animación a la lectura. Se trata de las bibliotecas de Ciudad Rodrigo, Castellanos de Moriscos y Pelabravo. Las tres han sido seleccionadas entre las 331 de toda España que han sido premiadas con 2.777 euros.

La biblioteca de Ciudad Rodrigo ha presentado al certamen “Mirolibro: la vida a través de los libros”, la de Pelabravo “Cronicas de una biblioteca viva” y la de Castellanos los programas de animación a la lectura.

El premio, otorgado por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cumple 25 años con el objetivo de premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.