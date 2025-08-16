Los bomberos de la Diputación denuncian estar bajo mínimos y con el parque de Vitigudino cerrado en plena ola de incendios

Los Bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Salamanca han denunciado que "en medio de la ola de incendios que azota la región, y de la que Salamanca no se está librando (en la actualidad hay 3 incendios forestales de nivel 2, con riesgo para los núcleos de población), los cuatro parques de bomberos principales (Villares de la Reina, Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino) se encuentran bajo mínimos de personal, con tan solo 1-2 bomberos de guardia, hasta el punto de que el Parque de Vitigudino se encuentra CERRADO por no haber ningún bombero de guardia, dándose el caso de que a tan solo 18 kilómetros, en Cipérez, se ha producido un grave incendio que está haciendo peligrar el municipio". En un comunicado remitido cuando se producían los incendios de Cíperez, El Payo y La Sagarda, los bomberos aseguran que la Diputación de Salamanca está incumpliendo "de forma reiterada el mantenimiento de las dotaciones mínimas establecidas para cada parque, poniendo por tanto en riesgo a la población que puede verse afectada por una emergencia y también al propio personal del SPEIS que no puede actuar con seguridad al carecer de personal suficiente".

Añaden que consideran que "es una temeridad y una falta de responsabilidad, especialmente teniendo en cuenta que además de la ola de calor, nos encontramos en medio de un puente, con multitud de desplazamientos de vehículos y festividades en gran parte de pueblos de la provincia que pueden dar lugar a que se den de forma simultánea varios avisos".

El pasado mes de julio, los sindicatos y la Diputación de Salamanca llegaron a un acuerdo para lograr una serie de mejoras tanto laborales como organizativas para el operativo que compone el SPEIS de la Diputación de Salamanca que redundara en la mejora del servicio. En el acuerdo (publicado en el BOP de 21 de Julio de 2025) se acordó, además del establecimiento de las dotaciones mínimas para cada parque (1 cabo y 2 bomberos para los parques de Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino, y 1 cabo y 3 bomberos en el caso del parque de Villares de la Reina), varios mecanismos que permiten que en caso de confluencia de múltiples emergencias, o incidentes de gravedad, el personal operativo pueda ser activado de ser necesario durante sus días de descanso.

El incumplimiento del acuerdo por parte de la Diputación, supone también que el Jefe de Guardia que coordina las emergencias durante toda la jornada, carezca de esa herramienta que permitiría reforzar la asistencia y atención a los siniestros.