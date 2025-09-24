Los bomberos forestales de Salamanca exigen mejoras en la protesta de Valladolid

Los bomberos forestales de Salamanca se han sumado a sus compañeros en la protesta que ha tenido lugar este miércoles en Valladolid. Unos 2.000 profesionales, según informa Europa Press, tanto bomberos como agentes forestales y representantes sindicales han reclamado mejoras en los operativos contra incendios forestales de toda España. Piden el reconocimiento de sus categorías, plantillas estables todo el año, profesionales y formadas e igualdad de condiciones entre las distintas comunidades autónomas. De hecho, este mismo miércoles el pleno de las Cortes ha instado a la Junta para que reconozca la categoría profesional de bombero forestal a sus trabajadores antes de que finalice el año.

Los manifestantes han protestado, batefuegos en las manos y soltando humo, frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León y después se han dirigido a las Cortes para pedir mejoras en el operativo de Castilla y León y protestar por la gestión de los incendios forestales que han tenido lugar este verano en la Comunidad.