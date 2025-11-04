La Bonoloto deja un premio de más de 34.000 euros en Palaciosrubios

Un vecino de Cantalapiedra gana 87.000 euros en la Bonoloto. Foto de archivo

Palaciosrubios (Salamanca) celebra la suerte tras el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes. Un boleto sellado en el municipio ha resultado ser uno de los cuatro acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos más el complementario), llevándose un premio unitario de 34.093,83 euros.

La combinación ganadora del sorteo ha correspondido a los siguientes números: 02, 10, 27, 32, 41 y 49. El número Complementario ha sido el 28 y el Reintegro, el 3.

El boleto afortunado de Segunda Categoría, valorado en 34.093,83 euros, fue validado en el Despacho Receptor n.º 64.245 de Palaciosrubios. Los otros tres premios de esta categoría se repartieron en Málaga, Ourense y Canals (Valencia).

En el sorteo de este martes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos). Esto genera un bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto, donde un único acertante podría ganar la suma de 600.000,00 euros.