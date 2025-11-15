La borrasca ‘Claudia’ deja más de 50 litros por metro cuadrado en Navasfrías y Béjar

La borrasca ‘Claudia’ ha impactado con fuerza en el sur de Castilla y León, dejando una jornada de intensas precipitaciones en la provincia de Salamanca. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman que la zona ha sido uno de los puntos más afectados del país, con acumulaciones importantes que han motivado la activación de alertas.

Específicamente, dos localidades salmantinas destacaron por el volumen de agua recogida hasta las 18:00 horas. Navasfrías, en el suroeste de la provincia, registró 58,6 litros por metro cuadrado, situándose entre las áreas con mayores precipitaciones de España. Del mismo modo, la estación de esquí de La Covatilla, en la Sierra de Béjar, alcanzó los 54 litros por metro cuadrado, lo que subraya la intensidad del temporal en las zonas de montaña.

Aunque las cifras máximas de la región se concentraron en Ávila (Puerto del Pico con 119 l/m²), los registros en Salamanca han sido lo suficientemente elevados como para mantener la precaución. De hecho, la Aemet ha mantenido activo el aviso amarillo por fuertes lluvias en toda la provincia de Salamanca.

Este aviso preventivo, que ha estado vigente hasta las 19:59 horas de este sábado, se emitió ante la previsión de que la acumulación de lluvia pudiera superar los 40 litros por metro cuadrado. Las autoridades han instado a la ciudadanía a extremar las precauciones ante la posibilidad de inundaciones localizadas o dificultades en la red viaria.