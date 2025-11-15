La borrasca Claudia deja estampas espectaculares en la provincia de Salamanca

La borrasca Claudia ha dejado este sábado algunas de las imágenes más llamativas del otoño en Salamanca, con ríos crecidos y paisajes completamente transformados por la lluvia.

En Monsagro, el río Agadón ofrecía una estampa espectacular con un caudal desbordado y una fuerza poco habitual, mientras que el río Francia también se salió de su cauce en varios puntos, generando escenas de gran impacto visual.

Lo mismo ha ocurrido con el río Payo, en Puente "El Gaz", en El Payo y en El Cabaco.

El temporal se ha hecho notar especialmente en dos localidades salmantinas que destacaron por la intensa cantidad de agua recogida hasta las 18:00 horas. Navasfrías, en el suroeste de la provincia, acumuló 58,6 litros por metro cuadrado, situándose entre las zonas con mayor precipitación de toda España.

Por su parte, la estación de esquí de La Covatilla, en la Sierra de Béjar, alcanzó los 54 litros por metro cuadrado, reflejando la potencia con la que Claudia ha golpeado las áreas de montaña.