Cabrerizos recupera la primera posición y vuelve a ser el pueblo más rico de Salamanca

Cabrerizos vuelve a la primera posición y recupera el primer puesto en la lista de los pueblos más ricos, es decir, donde viven los habitantes con más rentas de Salamanca. En 2022, ya que la estadística publicada por Hacienda es de 2023, Carbajosa arrebató esa primera posición a Cabrerizos, que durante años ha estado en cabeza y ahora vuelve al primer puesto de la lista.

De los 29 pueblos de la provincia que tienen más de 1.000 habitantes Cabrerizos se sitúa en cabeza con una renta media de 34.931 euros, superando por poco a Aldeatejada que le sigue con 33.347 euros. Carrascal de Barregas obtiene una renta media bruta de 33.226 euros y Carbajosa de la Sagrada baja a 33.200 euros, con una pérdida de renta considerable con respecto al año anterior en el que la cifra alcanzada era de 34.803.

En contraposición, el último lugar entre los municipios de más de 1.000 habitantes es para Macotera, que registra una renta media bruta de 18.514 euros.

Puedes consultar la lista completa de las rentas de los pueblos salmantinos en esta imagen.

Relación municipios de Salamanca renta media bruta Hacienda

Por otra parte, si comparamos Salamanca con el resto de España la diferencia de rentas es más que considerable. Pozuelo de Alarcón, en Madrid, es el que más renta media bruta registra de España, una posición en la que repite en esta ocasión alcanzando la cifra de 88.011 euros. Boadilla del Monte, también de Madrid es el segundo de España con una renta media bruta de 70.869 euros, Sant Just Desvern de Barcelona llega a los 67.265 euros y San Cugat del Vallés, también de Barcelona, tiene una renta de 65.563 euros. El pueblo con menor renta de toda España es Benamargosa, en Málaga, con una renta bruta media de 13.831 euros.