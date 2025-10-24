Un camión averiado provoca un estrechamiento de carriles en la A-66 a la altura de Orejudos

Un vehículo de grandes dimensiones averiado está obstaculizando la circulación en el kilómetro 352 de la autovía A-66, a la altura de Orejudos, en el término municipal de Arapiles.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), la incidencia se ha registrado desde las 20:06 horas de este viernes en el sentido decreciente de la kilometración hacia Gijón, afectando al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 352,53 y 352,3.

El incidente ha obligado a realizar un estrechamiento de carriles en la salida de la vía, lo que podría generar retenciones en la zona.