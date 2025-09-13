La campaña micológica de otoño en Castilla y León se retrasa por la falta de lluvias y las altas temperaturas

La esperada campaña micológica de otoño en Castilla y León, considerada la más importante del año por su volumen de producción y la variedad de especies, se presenta este 2025 como tardía e incierta. La falta de lluvias a finales de agosto y el calor persistente durante septiembre están frenando las primeras fructificaciones de setas.

AEMET prevé más calor y pocas lluvias

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tampoco son optimistas a corto plazo: las dos próximas semanas de septiembre estarán marcadas por temperaturas más propias del verano y una escasez de precipitaciones, lo que retrasa aún más el inicio de la temporada.

Según el técnico del área de Micología y Truficultura Altelarrea, lo habitual es que a partir de la tercera semana de septiembre comiencen a aparecer las primeras floradas. Sin embargo, insiste en que la producción micológica depende de ciclos climáticos muy variables. “Es frecuente que lleguen septiembres secos y que las campañas comiencen más tarde, pero aún es pronto para hacer pronósticos definitivos”, matiza.

¿Qué setas se esperan esta temporada?

Si finalmente se dan las condiciones óptimas de humedad y temperatura, los montes de Castilla y León podrían ofrecer una abundante cosecha de especies como:

Boletus (varias especies)

Níscalos

Rebozuelos

Setas de cardo

Angulas de monte

Amanitas, entre otras

Recolección regulada y sostenible

Se recuerda que la recolección de setas en Castilla y León está regulada y requiere de un permiso oficial, que puede obtenerse en ayuntamientos o puntos autorizados. Además, existen límites por persona y tipo de permiso, y se desaconseja recoger ejemplares demasiado maduros o pisotear las especies que no se recojan.

El Decreto micológico autonómico establece también la obligación de respetar el entorno natural, con el fin de preservar los ecosistemas y garantizar la sostenibilidad del recurso.