Carbajosa y Santa Marta de Tormes estrenan dos nuevos autobuses híbridos

Cuatro millones y medio de viajeros en Castilla y León de los que millón y medio pertenecen a Salamanca, demuestran la buena acogida del servicio de autobús implantado por la Junta de Castilla y León. De hecho, en los meses de implantación de Buscyl el número de usuarios se ha incrementado un 20 por ciento en Salamanca lo que demuestra que el servicio “responde a las necesidades de los viajeros” y “mejora su calidad de vida”, según ha asegurado el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino en Carbajosa de la Sagrada.

La visita del consejero ha sido para presentar los dos nuevos autobuses híbridos que se sumarán a la flota de Avanza Bus en Carbajosa y Santa Marta de Tormes y también ha entregado a Luis, un vecino de la localidad la tarjeta de usuario 6.000 con su código QR que le permite disfrutar del servicio gratuito. “Una cifra importante” para la Comunidad que hace que Buscyl se haya convertido en “la principal herramienta del sistema del nuevo sistema de movilidad en Castilla y León, no sólo en las áreas metropolitanas sino también en el conjunto de las 2.600 rutas de la Junta de Castilla y León”.

El consejero ha realizado un balance del servicio destacando que ya se han registrado 4,5 millones de viajes gratuitos. En Salamanca los viajes han sido 1.550.000 de los que 1.100.000 pertenecen al área metropolitana. Por su parte, las tarjetas emitidas en la provincia charra han sido 122.700. Salamanca es, después de Valladolid, la segunda provincia que más viajeros ha registrado, un éxito que ha “conllevado la necesidad de hacer ajustes por el incremento de la demanda y lo hemos hecho con diferentes refuerzos que luego han acabado convirtiéndose en expediciones nuevas”, ha asegurado Sanz Merino. Es el caso de las nuevas líneas en Santa Marta y Carbajosa, con las que se han conseguido frecuencias de 10 minutos en las horas punta de los días laborables.

El consejero también ha destacado el ahorro que supone para los ayuntamientos del área metropolitana la implantación de Buscyl desde septiembre ya que ahora es la Junta la que se hace cargo de todos los gastos y lo ha cifrado en un millón de euros al año.

Por último, el consejero Bueno ha destacado la apuesta de la Junta por un “sistema de movilidad accesible absolutamente para todos que conforma la cohesión territorial y que atiende a todos los municipios, sean más grandes o más pequeños”.

Presentación nuevos autobuses Avanza en Carbajosa2

Nuevos vehículos híbridos

Santa Marta de Tormes y Carbajosa son los primeros municipios en recibir los nuevos vehículos híbridos. La empresa Avanza Bus ha anunciado además la incorporación de otros autobuses próximamente que irán a las líneas de Santa Marta, Villamayor y Cabrerizos.

El consejero ha destacado la importancia para el medio ambiente de la incorporación de estos vehículos cero emisiones.

Por su parte, José Luis Román, de Avanza Bus ha explicado que serán cuatro los autobuses que se renovarán en la zona metropolitana, dos para Carbajosa y Santa Marta que se han presentado este lunes y se incorporarán otros dos en los próximos meses, uno operará en Santa Marta y el cuatro en Villamayor y Cabrerizos. Una mejora en la flota que es una respuesta de Avanza “ante la apuesta clara de la Junta de Castilla de León al fomento del transporte público mediante Buscyl y esto es una forma de apoyar ese crecimiento que está teniendo y esa acogida tan importante”, ha asegurado.

Román ha destacado que durante el año pasado “tuvimos un crecimiento aproximadamente del 11% en cuanto al uso del transporte público, concentrado sobre todo en el segundo semestre desde que empieza la el Buscyl, cuando se registraron crecimientos por encima del del 20%”.

En cuanto a los nuevos autobuses ha destacado que están dotados con todos los sistemas de seguridad, incluido el sistema Alcolock que bloquea el autobús si el conductor detecta alcohol. Tienen capacidad para 89 pasajeros.

Presentación nuevos autobuses Avanza en Carbajosa

Marquesinas inteligentes

El consejero ha destacado la incorporación de las nuevas tecnologías a las que suman otras como las marquesinas inteligentes que en Salamanca hay más de treinta y unas 50 paradas inteligentes por toda la provincia. “Esperemos que antes de verano estén totalmente operativas y que por lo tanto mejoren las experiencias de información y utilidad a los usuarios de modo y manera que puedan tener en tiempo real una información sobre eh el autobús que desean usar, el destino al que quiera llegar, etcétera”.