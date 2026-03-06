La carretera de Salamanca que presenta el índice de siniestralidad más alto de la provincia

GALERÍA | Cortada la A-62 a la altura de Ciudad Rodrigo por el vuelco de un camión con su carga. Vicente |ICAL

La Fundación RACE ha publicado un año más la evaluación de Accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado 2025, un nuevo informe que deja entrever cuáles son las vías de España más peligrosas y donde habría que tener más precaución a la hora de circular por las mismas.

Castilla y León presenta un total de diez carreteras con siniestralidad peligrosas, dividiéndose tres de ellas en nivel rojo y el resto en nivel negro. Donde mayor peligro existe de accidente sería en León, en la N-6, a su paso por Carracedelo; mientras que estarían seguidas por Burgos y la N-629, la nacional que circula desde Burgos a Santoña; y por último en Zamora la N-631, por la zona del embalse de Ricobayo.

El tramo de Salamanca estaría octavo en el ranking de siniestralidad de carreteras, siendo el tramo comprendido entre Ciudad Rodrigo y Carpio de Azaba, en la A-62, del kilómetro 326 al 331 el más peligroso de la provincia salmantina.

Cabe destacar que el pasado año había tres tramos con siniestralidad alta en la provincia de Salamanca, siendo estos los tramos de las autovías que pasan por Sancti-Spíritus, Béjar y Guijuelo.

La diferencia entre los datos arrojados en 2025 y en 2026, Salamanca seguía presentado un índice de riesgo medio, siendo Zamora la provincia con un número significativamente mayor, más en concreto la del embalse de Ricobayo.

Este índice de riesgo se mide con varios factores. Para ello, se cuenta el número de accidentes mortales o incidentes graves por cada 1.000 millones de vehículos por kilómetro, lo que ha arrojado una serie de datos que han puesto el punto de mira en algunas zonas de las carreteras de Salamanca. Además, se incluye no solo la siniestralidad comparada en el año de análisis, el 2025, sino también los tres anteriores.