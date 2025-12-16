Varias carreteras afectadas por la nieve en la provincia de Salamanca

Nieve en la carretera de la Peña de Francia - José Vicente (ICAL) (8).jpg

La DGT ha informado este martes que tres carreteras de la provincia de Salamanca se encuentran con restricciones, al verse afectadas por la nieve que ha caído durante la jornada.

Se trata de carreteras de montaña del sur de la provincia y que afectan en su mayoría a la Peña de Francia y a la sierra de Béjar.

En concreto, se encuentra restringido el acceso para vehículos pesados y el uso obligatorio de cadenas para el resto, en el acceso a la Peña de Francia desde el Paso de los Lobos, es decir, del punto kilométrico 8,2 al 12.

Del mismo modo la carretera del Travieso, en Candelario, así como la de La Covatilla se encuentran en la misma situación.

La primera de ellas cuenta con estas restricciones desde el merendero del Herrerito hasta la primera plataforma. Desde ahí y hasta el final de la carretera no se puede acceder por la presencia de placas de hielo.

Por su parte, y como es habitual en cuanto hay nevadas, el acceso a La Covatilla está cerrado para el tráfico pesado desde el cruce de La Hoya y solo está permitido circular por la vía con cadenas, según la información de la DGT.